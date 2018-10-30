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Стала известна дата начала продаж билетов на II Европей-ские игры

31.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Стала известна дата начала продаж билетов на II Европей-ские игры

Стала известна дата начала продаж билетов на II Европейские игры. Купить их все желающие смогут, начиная с 1 декабря. Причем уже в декабре можно будет зарезервировать для себя место не только на спортивные соревнования, но и на торжественные церемонии открытия и закрытия турнира. Предполагается, что продажи билетов будут продолжаться вплоть до последнего дня игр — 30 июня, а купить их можно будет как с помощью билетного оператора, так и в туристических фирмах. Напомним, что билеты на II Европейские игры позволят их обладателям без визы однократно въехать в Беларусь.

«СБ. Беларусь сегодня».

 


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Стала известна дата начала продаж билетов на II Европейские игры. Купить их все желающие смогут, начиная с 1 декабря. Причем
 
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