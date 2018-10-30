Если твой выбор — Военная академия

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10 ноября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» проводится день открытых дверей. Во время мероприятия будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, пройдет экскурсия по факультетам и музею военной техники, для всех желающих будет предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей проводится по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220, Военная академия.

Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия». Начало — в 10.00 (в клубе «Ракетчик»).

«НН».