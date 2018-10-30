Не более 5 орудий рыболовства: инспектор  Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира о правилах ловли рыбы

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В Несвижскую МРИ поступают обращения от рыбаков-любителей, что на прудах «Диком» и «Девичьем» в г. Несвиже ставят много кружков (банок) для лова щуки, окуня, при этом не подписывают их и оставляют без надзора на несколько дней. Порядок способа лова рыбы разъясняет государственный инспектор Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Максим ПОТОЦКИЙ:

— В соответствии с Правилами рыболовного хозяйства и рыболовства, разрешается одновременно использовать не более 5 орудий рыболовства («ставок») на человека за исключением случаев, когда рыболов является членам «Белорусского общества охотников и рыболовов» (им разрешается ставить 10 ставок). Использование «ставок» без указания на них фамилии, имени, отчества и адреса владельца, а также оставления их без надзора запрещается.

«НН».