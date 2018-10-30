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Не более 5 орудий рыболовства: инспектор  Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира о правилах ловли рыбы

31.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Не более 5 орудий рыболовства: инспектор  Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира о правилах ловли рыбы

В Несвижскую МРИ поступают обращения от рыбаков-любителей, что на прудах «Диком» и  «Девичьем» в г. Несвиже ставят много кружков (банок) для лова щуки, окуня, при этом не подписывают их и оставляют без надзора на несколько дней. Порядок способа лова рыбы разъясняет государственный инспектор  Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Максим ПОТОЦКИЙ:

— В соответствии с Правилами рыболовного хозяйства и рыболовства, разрешается одновременно использовать не более 5 орудий рыболовства («ставок») на человека за исключением случаев, когда рыболов  является членам «Белорусского общества охотников и рыболовов» (им разрешается ставить 10 ставок). Использование  «ставок»  без указания на них фамилии, имени, отчества и  адреса  владельца, а также оставления их   без надзора  запрещается.

«НН».


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В Несвижскую МРИ поступают обращения от рыбаков-любителей, что на прудах «Диком» и  «Девичьем» в г. Несвиже ставят много кружков (банок)
 
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