ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 23 октября до 7 ноября проводится «Осень-2018». Цели и задачи

31.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

С 23 октября до 7 ноября проводится «Осень-2018». Цели и задачи

В целях принятия дополнительных мер по профилактике противоправных деяний в подростковой среде, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, фактов травмирования на объектах железнодорожного транспорта, несчастных случаев с участием несовершеннолетних, выявления преступности против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, в период осенних каникул учащихся на территории Несвижского РОВД с 23 октября до 7 ноября проводится комплекс профилактических мероприятий «Осень-2018».

Цели и задачи мероприятия:

—   выявление и пресечение совершения любых противоправных деяний со стороны учащихся;

—   профилактика пьянства, наркомании и токсикомании в молодежной среде;

—  выявление лиц, не достигших 16-летнего возраста, находящихся в ночное время вне жилища без сопровождения;

—  контроль за пребыванием несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, в общежитиях;

—  вовлечение подростков в организованные формы досуга в учреждениях образования, культуры, спорта и туризма;

—  проверка мест концентрации молодежи (дискотек, клубов, объектов оказания услуг общественного питания), а также железнодорожных станций и остановочных пунктов;

—   отработка с сотрудниками ГАИ улиц и дорог по выявлению нарушений правил дорожного движения детьми, в том числе совершаемых подростками, не достигшими возраста привлечения к административной ответственности;

—  контроль за поведением несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственности;

—  мониторинг глобальной сети Интернет, в т.ч. персональные страницы пользователей популярных социальных сетей (ВКОНТАКТЕ, «Tweeter», «FaceBook» и др.).

В ходе комплекса сотрудники милиции  отрабатывают объекты торговли по выявлению фактов реализации алкогольных напитков и пива несовершеннолетним, проводят проверки по месту жительства несовершеннолетних                                                                                                                                                             подучетной категории, а также несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственности, рейды в местах массового отдыха молодежи.

Дмитрий ЧЕРКАС,

участковый инспектор 

ИДН Несвижского РОВД, майор милиции.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях принятия дополнительных мер по профилактике противоправных деяний в подростковой среде, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, фактов...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Без корсета". Кореянки решили разрушить стандарты красоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика