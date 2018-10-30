С 23 октября до 7 ноября проводится «Осень-2018». Цели и задачи

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В целях принятия дополнительных мер по профилактике противоправных деяний в подростковой среде, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, фактов травмирования на объектах железнодорожного транспорта, несчастных случаев с участием несовершеннолетних, выявления преступности против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, в период осенних каникул учащихся на территории Несвижского РОВД с 23 октября до 7 ноября проводится комплекс профилактических мероприятий «Осень-2018».

Цели и задачи мероприятия:

— выявление и пресечение совершения любых противоправных деяний со стороны учащихся;

— профилактика пьянства, наркомании и токсикомании в молодежной среде;

— выявление лиц, не достигших 16-летнего возраста, находящихся в ночное время вне жилища без сопровождения;

— контроль за пребыванием несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, в общежитиях;

— вовлечение подростков в организованные формы досуга в учреждениях образования, культуры, спорта и туризма;

— проверка мест концентрации молодежи (дискотек, клубов, объектов оказания услуг общественного питания), а также железнодорожных станций и остановочных пунктов;

— отработка с сотрудниками ГАИ улиц и дорог по выявлению нарушений правил дорожного движения детьми, в том числе совершаемых подростками, не достигшими возраста привлечения к административной ответственности;

— контроль за поведением несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственности;

— мониторинг глобальной сети Интернет, в т.ч. персональные страницы пользователей популярных социальных сетей (ВКОНТАКТЕ, «Tweeter», «FaceBook» и др.).

В ходе комплекса сотрудники милиции отрабатывают объекты торговли по выявлению фактов реализации алкогольных напитков и пива несовершеннолетним, проводят проверки по месту жительства несовершеннолетних подучетной категории, а также несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственности, рейды в местах массового отдыха молодежи.

Дмитрий ЧЕРКАС,

участковый инспектор

ИДН Несвижского РОВД, майор милиции.