В Жлобине проходит выставка, посвященная заслуженному учителю БССР

В центральной районной библиотеке им. Н.К. Крупской проходит выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения заслуженного учителя БССР Анастасии Тужиковой (1918–2010).

Анастасия Николаевна Тужикова (в девичестве – Семенцова) родилась в д. Заболотье Рогачёвского района в многодетной крестьянской семье. Получив педагогическое образование, работала в школах Гомельщины. В 1946 году, выйдя замуж, переехала на Жлобинщину – в Красный Берег. Здесь, в местной школе, она долгие годы учила детей математике. В 1967 году ей было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель БССР». В 1968 году принимала участие во Всесоюзном съезде учителей, который проходил в Москве. Похоронена в Узденском районе.

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