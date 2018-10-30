Два участия, и оба в яблочко

На машинном дворе ОАО «Батаево» царило оживление, все обсуждали последнюю новость: накануне их коллега Александр Павлютин в областном конкурсе пахарей на тракторах «Беларус-1221» занял 3-е место.

— На Сашу мы надеялись, в него мы верили, — делится диспетчер хозяйства Тамара Хайновская. – Два года назад он был вторым на областном конкурсе и вот снова в числе лучших. Серьезный, очень ответственный и толковый механизатор. К таким мероприятиям относится уже не столько, чтобы посмотреть на других, а чтобы другие смотрели на него и учились. При этом молод и относится к земле, как к родной матери.

Добавим, что в области Александр Павлютин, один из немногих пахарей, которые отличились бы в подобных конкурсах более одного раза. Для этого надо очень постараться и иметь явное преимущество перед соперниками. Как себя чувствует лауреат после прошедших событий, какое настроение? С этим вопросом обращаемся к Александру.

— Настроение что ни на есть трудовое, — последовал ответ. – Бытует выражение, что «попал с корабля на бал». Если сказать про меня, то, скорее попал с бала на корабль, который зовется полем нашего сельхозпредприятия. Сегодня на первом месте – пахота. После признания на уровне области, никак нельзя, как говорится, накосячить дома. Рад, что не подвел и, как вы два года назад писали, поддержал престиж района, своего хозяйства.

Впервые в рамках конкурса прошел теоретический этап, на котором участники отвечали на вопросы по охране труда, технологии производства, эксплуатации сельхозмашин.

Практическая часть конкурса отрабатывалась непосредственно в поле.

Разнообразен перечень работ, выполняемый современным механизатором. Александр Павлютин говорит, что вспашка является его самым любимым делом. А формула успеха проста: он увлечен техникой, он просто не может работать плохо. Видимо, это заложено еще на генном уровне, а потом получило свое развитие и продолжение.

Александр Лейчинский.

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