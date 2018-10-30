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Решение глобальной проблемы в масштабах Хотимского райна

31.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На минувшей неделе один из участников нашей группы «Хотимск. Бай» в ok.ru разместил фотографию отработанного картриджа от фильтра для очистки воды под лозунгом «Вот такая вода у нас в Хотимске». Другие участники группы поддержали автора одобрительными «классами», который справедливости ради всё же уточнил, что фильтр цвета ржавчины накапливал примеси на протяжение 3-х месяцев. По сути своей мужчина продемонстрировал результат того самого превышения уровня железа в водопроводной воде, о котором так часто говорим и повторяемся, отмечая, что это проблема не только нашего района.

Обеспечение населения качественной питьевой водой — задача государственного уровня. По прогнозам Минжилкомхоза она должна быть полностью решена в Беларуси к 2025 году. Для этого, по оценочным данным, необходимо построить станции обезжелезивания в 1,2 тыс. населенных пунктах, проложить около 4,5 тыс. км водопроводных и около 6 тыс. км канализационных сетей. Предстоит также реконструировать более 30 очистных сооружений.
Это в глобальных масштабах. Хотимчан же интересует, на какое время следует запастись терпением, пока комплекс мероприятий даст положительный результат у нас? Строительство станции обезжелезивания в райцентре — это пока предположение или всё же утверждение?
Заместитель председателя Хотимского райисполкома Дмитрий Кокотов в беседе с корреспондентом «ШК» отметил, что давать однозначные комментарии на эту тему пока рано, Однако просматриваются перспективы её решения. Не секрет, что на проведение подобных мероприятий требуются значительные финансовые средства. Управлением жилищно-коммунального хозяйства Могилёвской области сформирован перечень станций обезжелезивания воды, проектирование и строительство которых предусматривается в Могилёвской области в 2019 году за счёт всех источников финансирования. Данный документ в качестве предложения направлен на рассмотрение председателю Могилёвского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому. В указанном перечне значатся объекты, касающиеся и Хотимского района. В частности: строительство сетей и сооружений водоснабжения в агрогородке Забелышин и деревне Тростино, строительство станции обезжелезивания по ул. Зеленая в г.п. Хотимске. Помимо нашего района в стоительстве станций обезжелезивания нуждаются также и соседствующие с нами Климовичский и Костюковичский районы, а также Быховский, Горецкий, Чериковский и другие районы области.
Смеем надеяться, что решение вопроса на уровне области будет положительным и качества воды в Хотимском районе улучшится.

Елена БОРОВИКОВА

 
 
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На минувшей неделе один из участников нашей группы «Хотимск. Бай» в ok.ru разместил фотографию отработанного картриджа от фильтра для очистки воды под лозунгом «Вот...
 
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