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Решение глобальной проблемы в масштабах Хотимского райна
31.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
На минувшей неделе один из участников нашей группы «Хотимск. Бай» в ok.ru разместил фотографию отработанного картриджа от фильтра для очистки воды под лозунгом «Вот такая вода у нас в Хотимске». Другие участники группы поддержали автора одобрительными «классами», который справедливости ради всё же уточнил, что фильтр цвета ржавчины накапливал примеси на протяжение 3-х месяцев. По сути своей мужчина продемонстрировал результат того самого превышения уровня железа в водопроводной воде, о котором так часто говорим и повторяемся, отмечая, что это проблема не только нашего района.
Обеспечение населения качественной питьевой водой — задача государственного уровня. По прогнозам Минжилкомхоза она должна быть полностью решена в Беларуси к 2025 году. Для этого, по оценочным данным, необходимо построить станции обезжелезивания в 1,2 тыс. населенных пунктах, проложить около 4,5 тыс. км водопроводных и около 6 тыс. км канализационных сетей. Предстоит также реконструировать более 30 очистных сооружений.
Елена БОРОВИКОВА
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На минувшей неделе один из участников нашей группы «Хотимск. Бай» в ok.ru разместил фотографию отработанного картриджа от фильтра для очистки воды под лозунгом «Вот...
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