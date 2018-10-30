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Награды для лучших дорожников Хотимского района

31.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Есть мнение, что цивилизация появилась тогда, когда люди начали строить дороги. Сначала по ним просто ходили пешком, затем придумали колесо и стали ездить. А потом изобрели автомобиль. Я все это к тому, что две профессии – водителя и строителя дорог отныне связаны тесно и неразлучно. И не случайно у них общий праздник – День автомобилиста и дорожника.

Накануне праздника в пятницу, 26 октября, в филиале КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №216 состоялось торжественное собрание работников коллектива под руководством начальника Дмитрия Ермакова. Выступая перед собравшимися, в числе которых были почетные гости: главный инженер КУП «Могилевоблдорстрой» Сергей Лукашков, заместитель председателя Хотимского райисполкома Дмитрий Кокотов, руководители ряда организаций района. Дмитрий Михайлович озвучил, что этот день праздничный вдвойне, так как в этом году ДРСУ №216 исполняется 80 лет. В честь такого двойного праздникам лучшие работники отрасли были награждены Почетными грамотами и премиями областного и районного уровней. Особо хочется отметить машиниста автогрейдера Виктора Турулина, получившего сразу две высокие награды: нагрудный знак отличия Министерства транспорта и коммуникаций РБ «Ганаровы дарожнік Беларусі» 2 степени, а также Почётную грамоту Могилевского облисполкома. Завершил мероприятие концерт, подготовленный работниками Хотимского районного Центра культуры.

Александр АЛЕКСАНДРИН.
Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

 
 
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Есть мнение, что цивилизация появилась тогда, когда люди начали строить дороги. Сначала по ним просто ходили пешком, затем придумали колесо и стали ездить. А потом...
 
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