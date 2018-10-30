Эдуард Попелыш был награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

О таких людях, как Эдуард Попелыш, обычно говорят: «Где родился, там и пригодился». Настоящий профессионал своего дела, он получил закалку на срочной службе и службе в МЧС, тем самым исполнил свою мечту, связав жизнь с профессией огнеборца. Более двадцати лет назад, в далеком 1997 году, он пришел в МЧС на должность командира отделения отдельного поста военизированной пожарной службы а/г Забелышин, и с тех пор остается верен выбранному делу. Ответственность, целеустремленность и организаторские способности Эдуарда Николаевича были по достоинству оценены руководством, о чем свидетельствует огромное количество наград.

Богатый опыт, знание дела и порядочность в сочетании с требовательностью, чуткостью и отзывчивостью снискали заслуженный авторитет коллег и сослуживцев.

Вот и совсем недавно копилка наград вновь пополнилась. Старший прапорщик внутренней службы, старшина группы материально-технического обеспечения и обслуживания пожарной аварийно-спасательной части №1 Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС» Эдуард Попелыш в торжественной обстановке был награжден министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимиром Ващенко медалью «За безупречную службу» III степени.

Полная отдача в служебной деятельности была бы невозможна без поддержки дорогих и близких людей. Для Эдуарда его надежный тыл — это любящие жена Людмила, дочери Мария и Анастасия. Для них он готов совершать каждодневные маленькие подвиги.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

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