Жители Хотимского района под надежной охраной

Охрана правопорядка продолжает оставаться одной из важнейших задач, стоящих перед обществом. От того, насколько успешно ведется борьба с преступностью, работа по ее профилактике, во многом зависит социально-экономическое развитие нашей области и страны в целом.

Торжественные мероприятия, посвященные 66-летию со дня образования службы охраны, прошли на прошлой неделе в Могилеве. Сотрудников Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь, добившихся высоких показателей в служебной деятельности наградили медалями, Благодарственными письмами, Почетными грамотами и Памятными нагрудными знаками в городской ратуше.

Грамотой Департамента охраны МВД РБ был награжден Александр Колеснев, начальник штаба департамента охраны МВД РБ, Грамотой Департамента охраны МВД РБ Могилевского областного управления — милиционер роты милиции Климовичского Департамента охраны МВД РБ Игорь Старостенко.

Соб. информ.