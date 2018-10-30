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Жители Хотимского района под надежной охраной
31.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Охрана правопорядка продолжает оставаться одной из важнейших задач, стоящих перед обществом. От того, насколько успешно ведется борьба с преступностью, работа по ее профилактике, во многом зависит социально-экономическое развитие нашей области и страны в целом.
Торжественные мероприятия, посвященные 66-летию со дня образования службы охраны, прошли на прошлой неделе в Могилеве. Сотрудников Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь, добившихся высоких показателей в служебной деятельности наградили медалями, Благодарственными письмами, Почетными грамотами и Памятными нагрудными знаками в городской ратуше.
Соб. информ.
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Охрана правопорядка продолжает оставаться одной из важнейших задач, стоящих перед обществом. От того, насколько успешно ведется борьба с преступностью, работа по...
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