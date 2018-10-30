Для повышения уровня знаний людей в вопросах безопасности жизнедеятельности и, как следствие, уменьшения количества пожаров и гибели людей от них, хотимские спасатели постоянно проводят широкомасштабную информационно-разъяснительную и профилактическую работу с населением.

На текущей неделе в рамках акции «За безопасность вместе!» сотрудники Хотимского РОЧС посетили жителей д. Марковка. Спасатели поясняли гражданам, как необходимо подготовиться к интенсивному отопительному периоду, рекомендовали оборудовать жилища автономными пожарными извещателями.

Традиционно в период акции повышенное внимание уделяется одиноким и одиноко проживающим гражданам, а также тем, кто уже ранее попадал в поле зрения спасателей.

Большинство граждан ответственно относится к замечаниям спасателей и стараются максимально быстро и качественно устранить недочеты. Однако есть такие люди, которые не только пренебрегают своей безопасностью, но и подвергают опасности лиц, которые с ними проживают. Так сотрудниками РОЧС за грубые нарушения противопожарной безопасности к административной ответственности была привлечена местная жительница. Однако вместе с тем спасатели подчеркивают, что цель данной акции не наказать людей, а обезопасить, указав недостатки, которые нужно устранить, а административное наказание является крайней мерой.

Дмитрий ЛАМЕКИН.

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