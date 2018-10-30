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В рамках акции «За безопасность вместе!» сотрудники Хотимского РОЧС посетили жителей д. Марковка
31.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Для повышения уровня знаний людей в вопросах безопасности жизнедеятельности и, как следствие, уменьшения количества пожаров и гибели людей от них, хотимские спасатели постоянно проводят широкомасштабную информационно-разъяснительную и профилактическую работу с населением.
На текущей неделе в рамках акции «За безопасность вместе!» сотрудники Хотимского РОЧС посетили жителей д. Марковка. Спасатели поясняли гражданам, как необходимо подготовиться к интенсивному отопительному периоду, рекомендовали оборудовать жилища автономными пожарными извещателями.
Дмитрий ЛАМЕКИН.
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Для повышения уровня знаний людей в вопросах безопасности жизнедеятельности и, как следствие, уменьшения количества пожаров и гибели людей от них, хотимские...
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