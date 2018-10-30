Багги из пикапа: Honda привезла на выставку SEMA в Лас-Вегасе необычный внедорожный фан-кар

Скрестить пляжный багги с фермерским пикапом? Похоже, такое задание поставили перед создателями необычного творения Honda, дебют которого состоялся на только что открывшихся смотринах достижений автомобильного тюнинга SEMA в Лас-Вегасе.





Эта Honda, созданная в техническом центре компании в Огайо, называется Rugged Open Air Vehicle и является чистой воды шоу-каром — то есть без каких-либо перспектив запуска в серийное производство. Тем не менее, при разработке концепта использовались компоненты от уже существующих серийных моделей Honda — пикапа Ridgeline и мотовездехода Pioneer 1000. От первого Rugged Open Air Vehicle унаследовал основные узлы и агрегаты, включая подвеску и 280-сильный V6 объемом 3,5 л, а от Pioneer 1000 на шоу-кар перекочевали пластиковые двери и руль.











Сиденья в салоне, рассчитанного на посадку четырех седоков, достались от «заряженного» хэтчбека Civic Type R — у выставочной машины они с водостойкой отделкой. Медиа-система демонтирована, зато на передней панели появилась парочка держателей для смартфонов.