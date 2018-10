Побитый белорусом шведский боксер прокомментировал жуткий вид своего травмированного глаза

Шведский боксер Энтони Йигит, который не стал выходить на 8-й раунд боя против белоруса Ивана Баранчика в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где разыгрывался также чемпионский титул IBF , прокомментировал травму глаза, фото которого активно обсуждают в интернете.

Don’t know what to think about this picture being the reason I’m famous on the internets but thank you all for commenting Quasimodo pictures. Nothing is damaged around or in the eye. It’s just grotesquely swollen. Also, doctor stopping the fight did his job and he did it well. pic.twitter.com/SGMypXgLyD