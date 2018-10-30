Побитый белорусом шведский боксер прокомментировал жуткий вид своего травмированного глаза

Шведский боксер Энтони Йигит, который не стал выходить на 8-й раунд боя против белоруса Ивана Баранчика в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где разыгрывался также чемпионский титул IBF , прокомментировал травму глаза, фото которого активно обсуждают в интернете.

Don’t know what to think about this picture being the reason I’m famous on the internets but thank you all for commenting Quasimodo pictures. Nothing is damaged around or in the eye. It’s just grotesquely swollen. Also, doctor stopping the fight did his job and he did it well. pic.twitter.com/SGMypXgLyD — Anthony Yigit (@DigYigit) 29 октября 2018 г.

— Даже не знаю, что думать об этом фото, потому что я стал знаменит в интернете. Спасибо всем, кто комментирует фото этого Квазимодо. В самом глазу или вокруг него ничего не повреждено. Это просто очень сильная опухоль. Кроме того доктор, остановивший бой, хорошо выполнил свою работу, — написал Энтони Йигит в своем твиттере .

Иван Баранчик — второй чемпион мира в первом полусреднем весе из Беларуси. Ранее титулом WBA завладел Кирилл Релих , который уже вышел в полуфинал WBSS, победив россиянина Трояновского.

В полуфинале турнира Баранчик встретится с победителем боя Джош Тэйлор — Райан Мартин.