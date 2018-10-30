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Побитый белорусом шведский боксер прокомментировал жуткий вид своего травмированного глаза
Шведский боксер Энтони Йигит, который не стал выходить на 8-й раунд боя против белоруса Ивана Баранчика в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где
— Даже не знаю, что думать об этом фото, потому что я стал знаменит в интернете. Спасибо всем, кто комментирует фото этого Квазимодо. В самом глазу или вокруг него ничего не повреждено. Это просто очень сильная опухоль. Кроме того доктор, остановивший бой, хорошо выполнил свою работу, — написал Энтони Йигит в своем
Иван Баранчик — второй чемпион мира в первом полусреднем весе из Беларуси. Ранее титулом WBA
В полуфинале турнира Баранчик встретится с победителем боя Джош Тэйлор — Райан Мартин.
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Шведский боксер Энтони Йигит, который не стал выходить на 8-й раунд боя против белоруса Ивана Баранчика в поединке за титул IBF, прокомментировал травму глаза, фото...
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