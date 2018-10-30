ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дешевле и меньше Amarok: в ряду Volkswagen появится компактный пикап

31.10.2018 09:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На следующей неделе в бразильском Сан-Паулу откроется автосалон — одним из самых интересных экспонатов выставки станет прообраз будущего пикапа Volkswagen, который в ряду марки встанет на ступеньку ниже Amarok.


Пока немцы не вдаются в подробности, опубликовав лишь один-единственный скетч концепта — неизвестно даже его название. При этом в компании обмолвились, что шоу-кар получит «трансформируемый грузовой отсек» — по всей видимости, имеется в виду возможность демонтажа перегородки между салоном и платформой для увеличения пространства для перевозки грузов. В Volkswagen уже подтвердили, что пикап официально одобрен руководством к серийному производству — в основу модели ляжет модульная платформа MQB, привод будет полным.

В Бразилии рыночный дебют серийной версии нового пикапа Volkswagen запланирован на 2020 году — модель будет продаваться и за ее пределами, но где именно, не уточняется.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Volkswagen уже подтвердили, что пикап официально одобрен руководством к серийному производству - в основу модели ляжет модульная платформа MQB, привод будет полным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Багги из пикапа: Honda привезла на выставку SEMA в Лас-Вегасе необычный внедорожный фан-кар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика