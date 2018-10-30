Дешевле и меньше Amarok: в ряду Volkswagen появится компактный пикап

На следующей неделе в бразильском Сан-Паулу откроется автосалон — одним из самых интересных экспонатов выставки станет прообраз будущего пикапа Volkswagen, который в ряду марки встанет на ступеньку ниже Amarok.





Пока немцы не вдаются в подробности, опубликовав лишь один-единственный скетч концепта — неизвестно даже его название. При этом в компании обмолвились, что шоу-кар получит «трансформируемый грузовой отсек» — по всей видимости, имеется в виду возможность демонтажа перегородки между салоном и платформой для увеличения пространства для перевозки грузов. В Volkswagen уже подтвердили, что пикап официально одобрен руководством к серийному производству — в основу модели ляжет модульная платформа MQB, привод будет полным.

В Бразилии рыночный дебют серийной версии нового пикапа Volkswagen запланирован на 2020 году — модель будет продаваться и за ее пределами, но где именно, не уточняется.