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В МАРТ рассказали, сколько реально стоит талончик на автобус

31.10.2018 09:53 — Разное | Аргументы и факты  
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В МАРТ рассказали, сколько реально стоит талончик на автобус
Фото из открытых источников

Белорусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, сообщает TUT.BY со ссылкой на МАРТ. Остальные затраты ложатся на государство. Уровень компенсации затрат различается по Минску и областным центрам. 

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в январе-июне этого года составлял 70,7%, в том числе:

  • по Минску — 62,3%, 
  • по областным центрам — 83,1%.

За проезд в метро жители столицы возмещали 73,1% затрат.

 *расчеты носят справочный и приблизительный характер

 
Теги: Минск
 
 
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Полная стоимость талончика в столице составляет около 90 копеек, в областных центрах – около 60 копеек*.
 
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