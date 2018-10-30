В МАРТ рассказали, сколько реально стоит талончик на автобус

Белорусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, сообщает TUT.BY со ссылкой на МАРТ. Остальные затраты ложатся на государство. Уровень компенсации затрат различается по Минску и областным центрам.

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в январе-июне этого года составлял 70,7%, в том числе:

по Минску — 62,3%,

по областным центрам — 83,1%.

За проезд в метро жители столицы возмещали 73,1% затрат.

*расчеты носят справочный и приблизительный характер