Внимание! Конкурс «Познай Беларусь»!





Шестнадцатый Республиканский туристский конкурс «Познай Беларусь» стартовал 1 июня 2018 года. Конкурс проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму и призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь, консолидировать усилия государственных органов, организаций, физических лиц, занятых в индустрии туризма для создания имиджа Беларуси как страны, благоприятной для туризма, а также поощрять достижения туристической индустрии.

В конкурс включены 8 номинаций: «Я познаю Беларусь», «Музеи, культурные и этнографические комплексы», «Объекты придорожного сервиса», «Проект года», «Туристическая компания года», «Фотография года», «Экскурсовод года». Подробно познакомиться с документами можно на сайте www.belarustourism.by .

Срок подачи заполненных заявок – до 7 ноября 2018 года.

Координатором работы является государственное учреждение «Национальное агентство по туризму», телефон (8-017)328-50-19, отдел маркетинга.

По информации Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.