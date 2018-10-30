Участники смотра-конкурса «Елка-фэст-2018» устроили настоящий новогодний праздник.

Конкурсантам пришлось сдавать самый настоящий сказочный экзамен, который оценивало не только профессиональное жюри, но и маленькие зрители. Они очень живо реагировали на предложения Дедов Морозов и Снегурочек поиграть, подвигаться, похлопать или потопать.

Конкурсы, игры и хороводы в общении с залом использовали все участники, но все же у каждого была своя «изюминка».





Лучшая сюжетно-игровая программа была у ГУО «Гимназия г.Дзержинска». Дедом Морозом года стал Козловский Иван Алексеевич, педагог дополнительного образования ГУО «Негорельская средняя школа № 1», а Снегурочкой года была признана Нарейка Диана Руслановна, педагог-организатор ГУО «Гимназия г.Дзержинска».

Абсолютно всех очаровала Гармаза Александра из ГУО «Гимназия № 1 г.Дзержинска», для которой жюри определило специальную номинацию «Символ наступающего года».



