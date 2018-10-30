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В результате ДТП травмирован 9-летний ребенок: Opel столкнулся с автобусом

31.10.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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30.10.2018 около 08:30 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60206.php

В результате ДТП травмирован 9-летний ребенок: Opel столкнулся с автобусом

По предварительной информации: 26-летняя жительница д.Белоусовщина Пружанского района, управляя автомобилем марки «Опель Вектра», двигалась по автодороге Р-85 «Слоним-Высокое», по направлению от д.Белоусовщина к г.Пружаны.

На 82 км. данной автодороги водитель неправильно выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении маршрутного автобуса марки «МАЗ 152062», под управлением 48-летнего жителя г.Пружаны, который выполнил вынужденную остановку на правой по ходу движения обочине, в результате чего допустила с ним столкновение.

В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля марки «Опель Вектра» с травмами госпитализирован в УЗ «Пружанская центральная районная больница». Ребенок перевозился в автомобиле с использованием детского удерживающего устройства (бустера) и был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60206.php

В результате ДТП травмирован 9-летний ребенок: Opel столкнулся с автобусом


Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию между автомобилями и боковой интервал. В условиях непогоды будьте более внимательны друг к другу!

 
 
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30.10.2018 около 08:30 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 26-летняя жительница д.Белоусовщина...
 
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