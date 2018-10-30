Более 11 тысяч килограммов наркосырья уничтожено в Быховском районе в этом году

Более 11 тысяч килограммов наркосырья растительного происхождения уничтожено в районе в этом году. Для сравнения, в 2017-м эта цифра была на порядок меньше – чуть больше 3 тысяч. О причине столь значительной разницы, последствиях увеличения площадей произрастания дурман-травы и о других преступлениях по линии нравов “МП” рассказал старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД райисполкома Иван Ильющенко.

– Увеличению площади дикорастущих наркосодержащих растений способствуют наши климатические условия, – считает Иван Ильющенко. – А чем больше хмельной травы в свободном доступе, тем чаще совершаются наркопреступления. Как итог – к врачу-наркологу на профилактический и диспансерный учет поставлено зависимых в пять раз больше. Кроме того, было выявлено 19 фактов возделывания гражданами мака и конопли. Четверых быховчан задержали за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Одного прямо на рабочем месте.

Прогулка в парке для быховчанина завершилась составлением административного протокола. В довольно людном месте он употреблял насвай — некурительную табачную смесь.

С марихуаной в кармане попался мужчина возле ресторана «Ивента». Ответственность за данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

– Административная ответственность предусмотрена и за непринятие мер по недопущению потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, – подчеркивает Иван Ильющенко. – Предположим, бармен увеселительного заведения знал о подобном факте и не сообщил правоохранителям. Молчание в данном случае обойдется администрации в крупную сумму денег – до 50 базовых величин.

Возможности Интернета не редко используются для незаконного заработка. Например, недавно три местные жительницы в социальных сетях искали мужчин, которые бы заплатили за их «любовь». Возраст «девочек» от 16 до 45 лет.

В неловкой ситуации оказался быховчанин. Многие не подозревают, что рискуют ответить за распространение и рекламирование порнографического материала в сети. Вот посмотрел пользователь «клубничное» видео и поставил класс, оно оказалось у него на личной страничке. Вот такие лайки и репосты могут стоить человеку 4 лет свободы.

Екатерина ГУРСКАЯ.