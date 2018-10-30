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О безопасности детей на дорогах Быховщины во время осенних каникул

31.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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О безопасности детей на дорогах Быховщины во время осенних каникулПереходя дорогу, крепко сжимаю руку сына. «Внимательно смотри по сторонам», – предостерегаю в который раз. Важным правилам безопасности родители учат своих чад с раннего детства. Ведь всегда быть рядом не удастся.

Тема детской дорожной безопасности особо остро встает в период каникул. Ребятня постарше самостоятельно ходит в школьный лагерь, на занятия в музыкальную и спортивную школы. Осенние каникулы – отдельная тема. Темнеет рано, да и частые дожди, туманы ухудшают видимость на дорогах.

С начала года на территории района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Задача взрослых – не допустить плюса к этой цифре.

– Дети не осознают в полной мере, чем может обернуться несоблюдение Правил дорожного движения, – комментирует старший госавтоинспектор ОГАИ отдела внутренних дел райисполкома Виктор Качура. – Потому так важен контроль родителей и постоянные напоминания о правилах безопасного поведения.

Водители должны быть предельно бдительны – неукоснительное правило. Это то же самое, что выключить утюг и запереть входную дверь перед уходом из дома. Действия простые повседневные и крайне необходимые.

– Перед знаком «Дети», видите ребят поблизости или нет, снижайте скорость, – говорит Виктор Качура. – При проезде по дворовым территориям будьте начеку, ведь ребенок может выбежать из-за стоящих машин. Всегда заранее снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Отдельно следует сказать и о велосипедистах. Им также обязательно соблюдать Правила дорожного движения. Вручили ребенку его первый транспорт напомните ему и об этом.

Важно! Детям в возрасте до 14-ти лет запрещено без сопровождения совершеннолетнего лица управлять велосипедом на дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).

Ядвига РОКА.

 
 
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Переходя дорогу, крепко сжимаю руку сына. «Внимательно смотри по сторонам», – предостерегаю в который раз. Важным правилам безопасности родители учат
 
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