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В период осенних каникул на Быховщине работают оздоровительные лагеря

31.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Осенние каникулы. Для педагогов – время для анализа результатов первой четверти. Для школьников – пора отдыха, аккумуляции сил перед новым рывком. Альтернативу домашнему времяпрепровождению предлагает ряд учреждений образования. О том, как налажена работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием учащихся, рассказал методист районного учебно-методического кабинета Александр Осипов.

В период осенних каникул на Быховщине работают оздоровительные лагеря

 — Александр Тимофеевич, ребята каких учреждений образования получили путевки на оздоровление в лагеря с дневным пребыванием?

— На осенних каникулах такие лагеря принимают детей в восьми учреждениях образования. В городе это гимназия, средние школы №1 и №3. В сельской местности – Ворониновский, Глухский, Новобыховский, Краснослободский и Следюковский УПК.

— А как же другие школы?

— Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся открывается там, где в нем есть потребность. Этот вопрос изучается заранее, проводится опрос среди родителей. И на основании этих сведений заказываются путевки.

 — То есть оздоровиться в лагере с дневным пребыванием может любой ребенок?

— Да. Но есть, конечно, категории ребят, которых педагоги стараются привлечь в лагерь в первую очередь. Речь идет о детях из «соповских», приемных, опекунских, многодетных семей, а также тех, кто состоит на учете в ИДН.

— А по возрасту есть ограничения? Или от первоклассника до выпускника принимаете?

— Возрастных рамок нет. Но есть такая неофициальная статистика. В городе в лагеря идут, в большинстве, детки начальных классов, в сельской местности к малышам нередко и ребята постарше присоединяются.

— Только четверть финишировала. Казалось бы, каникулы — отдыхай! А здесь снова подъем по будильнику и опять в школу… Не велика ли нагрузка на детей?

— Отнюдь. Оздоровительные лагеря начинают работу с девяти утра. Если ребенок соблюдает режим дня, то ранний подъем для него не проблема. Важно также помнить, лагерь – это не школа, уроков там нет, домашних заданий тоже, учить ничего не нужно. Наоборот, все занятия проходят в игровой форме. Чем не отдых?

— Вот Вы графика работы коснулись. У большинства родителей рабочий день с восьми утра и до пяти вечера. А оздоровительные лагеря с дневным пребыванием работают с 9.00 до 16.00. Неудобно как-то…

— Мы все учли. Ребенка можно привести за час до начала работы лагеря. Его встретит начальник лагеря, который, к слову, начинает трудиться с восьми, или педагог. Тот же алгоритм с 16.00 и до 17.00. В любом случае, школьник будет под присмотром.

Цифра «МП»:

141 учащийся – таков общий численный состав ребят, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

 — Ну что же, успокоили. Тогда такой вопрос. Не секрет, что оздоровительные лагеря с дневным пребыванием удобны в первую очередь для самих родителей. Отправил чадо на день в школу и спокоен за него. А самим ребятам не скучно? Что интересного предлагают современные лагеря?

— Во-первых, оздоровительные лагеря — это трехразовое сбалансированное витаминизированное питание. Во-вторых, разнообразные формы деятельности для ребят с учетом их интересов и возраста. Это и экскурсионная деятельность, когда ребята посещают различные учреждения и организации. В зависимости от географии учреждения образования, где функционирует лагерь, это библиотеки, ФАПы, отделения почтовой связи, тот же отдел по чрезвычайным ситуациям. Дети ходят в физкультурно-оздоровительный центр, для них организовываются показы в кинотеатре. Нередко школьники и сами встречают гостей – учреждения образования тесно сотрудничают с работниками музея, милиции, опять-таки, спасателями. Спортивная, игровая, познавательная  — все эти деятельности переплетаются в лагерях. Сплошная активность, после которой обязательно организован дневной сон. Это в-третьих.

— Сон – это отдельная тема. Понятно, что для малышей начальных классов он необходим. А как быть ребятам постарше?

— Дневной сон обязательно входит в режим дня оздоровительного лагеря. Распорядок следует соблюдать. Но это не значит, что педагоги заставляют всех спать. А вот отдохнуть в полной тишине – да. Поверьте, засыпают даже те, кто постарше.

— Ваши аргументы в пользу оздоровительных лагерей весьма убедительны. Самые сомневающиеся прислушаются…

— Есть еще один «плюс». Косвенно мы его уже касались в беседе. Он, пожалуй, самый важный.  Если взрослые на работе, то дома ребенок предоставлен сам себе. В лагере мальчишки и девчонки всегда под присмотром опытных педагогов. А это гарантия безопасности наших детей.

Беседовала Алеся МУХАЧЕВА.

КСТАТИ

20 ребят посещают спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Олимп», который работает на базе СДЮШОР. Подрастающие спортсмены занимаются в физкультурно-оздоровительном центре.

 
 
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  Осенние каникулы. Для педагогов – время для анализа результатов первой четверти. Для школьников – пора отдыха, аккумуляции сил перед
 
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