У барановичской милиции новый начальник









Предыдущий начальник милиции Вячеслав Герасимович в феврале этого года перешел на должность заместителя начальника УВД Брестского облисполкома. Тогда же Владимир Максимчик стал исполнявшим обязанности начальника.





Владимир Максимчик окончил Могилевскую школу милиции и в 2001 году пришел на работу в Барановичский ГОВД. Начинал службу участковым инспектором, через 4 месяца его перевели в уголовный розыск.





В 2003 году Владимир Максимчик стал старшим оперуполномоченным, в 2008 – заместителем начальника розыска, а после – начальником отдела уголовного розыска. С 2015 года назначен заместителем начальника Барановичского ГОВД – начальником криминальной милиции.





Владимир Максимчик награжден медалями «За безупречную службу» IІІ и II степени.





Женат, воспитывает двоих детей.