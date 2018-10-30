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У барановичской милиции новый начальник

31.10.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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На должность начальника Барановичского ГОВД назначили 36-летнего подполковника милиции Владимира Максимчика.



Предыдущий начальник милиции Вячеслав Герасимович в феврале этого года перешел на должность заместителя начальника УВД Брестского облисполкома. Тогда же Владимир Максимчик стал исполнявшим обязанности начальника.

Владимир Максимчик окончил Могилевскую школу милиции и в 2001 году пришел на работу в Барановичский ГОВД. Начинал службу участковым инспектором, через 4 месяца его перевели в уголовный розыск.

В 2003 году Владимир Максимчик стал старшим оперуполномоченным, в 2008 – заместителем начальника розыска, а после – начальником отдела уголовного розыска. С 2015 года назначен заместителем начальника Барановичского ГОВД – начальником криминальной милиции.

Владимир Максимчик награжден медалями «За безупречную службу» IІІ и II степени.

Женат, воспитывает двоих детей.

 
 
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На должность начальника Барановичского ГОВД назначили 36-летнего подполковника милиции Владимира Максимчика.
 
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