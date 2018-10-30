Осторожно! Кражи. Как защитить свое имущество от воров

Воры используют современную технику, радио- и мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств.

Вход - отовсюду?

Для проникновения в помещение злоумышленники используют семь основных способов: взлом двери; через окно; через форточку; через балкон; подбор ключа; проворот сердцевины замка; свободный доступ.

Оперативные сводки показывают, что предметом посягательства может стать все что угодно: от кастрюль, продуктов питания, одежды до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, ювелирных изделий и крупных сумм. Чаще всего воров привлекают деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны. Время, когда охотились за бытовой техникой, видео- и радиоаппаратурой и другими громоздкими вещами, давно прошло.

Большой проблемой остается совершение квартирных краж путем свободного доступа. Зачастую, неосмотрительно оставляя открытой входную дверь, даже находясь при этом дома, хозяева дают злоумышленникам возможность беспрепятственно проникать в жилища и совершать хищения.

Что делать

В целях профилактики квартирных краж сотрудники Департамента охраны МВД Беларуси советуют: не теряйте бдительности, если приглашаете к себе в квартиру малознакомых людей. Особенно это касается тех, кто проводит досуг, употребляя спиртные напитки. Обычно после совместных возлияний у хозяина квартиры пропадают деньги и ценности.

Опытные воры-домушники подбирают время, когда квартира закрыта и хозяева отсутствуют. Во всех случаях проникновения в квартиру преступники прежде «прозванивают» ее, то есть звонят по телефону, домофону, в дверь, чтобы убедиться в отсутствии хозяев. Иногда прослеживают путь хозяев квартиры с целью установить, что последние не собираются возвращаться.

Поэтому, если вам что-то показалось подозрительным или вы заметили особое внимание со стороны других лиц, не лишним будет сообщить об этом в органы внутренних дел.

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Есть выход

Лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено. Заключая договор об охране жилища, Департамент охраны МВД Республики Беларусь берет на себя обязательства по сохранности имущества. Под охрану принимаются не только помещения с личным имуществом граждан, но и иные строения с имуществом, такие как гараж; подвалы, в частности, находящиеся в массиве; контейнеры для хранения товара ИП на рынках.

Надо отметить, что Департамент охраны Беларуси, которому 29 октября исполнилось 66 лет, - одно из наиболее значимых и сильных структурных подразделений Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Высокая оперативность реагирования и выполнения задач, мобильность и современная техническая оснащенность этой службы дают веру в то, что и дальше она будет так же успешно, как и сейчас, выполнять свой долг по борьбе с преступностью, защите объектов всех форм собственности, обеспечению сохранности личного имущества граждан и сопровождаемых грузов.

Сергей Новиков, подполковник милиции, зам. начальника Советского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД.