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Пришли искать наркотики, а обнаружили целый арсенал
Фото: sk.gov.by
Как установили следователи, в августе 2018 года 56-летний житель одной из деревень Слонимского района во дворе своего дома вырастил коноплю, после чего с целью сбыта незаконно хранил ее по месту своего проживания и в надворных постройках.
29 августа около 13 часов он незаконно сбыл около 15 граммов изготовленного из конопли особо опасного наркотического средства марихуаны, получив за нее от покупателя 10 рублей.
30 октября в ходе обыска, проведенного у мужчины в жилище и на территории домовладения, следователи и оперативные сотрудники милиции обнаружили 6,6 грамма готовой к употреблению марихуаны, 10,5 кг сырья для ее приготовления, а также 165 граммов опасного наркотического средства маковая солома.
"После получения заключений экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области о признании изъятой растительной массы наркотиками, 5 сентября следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по факту их незаконного оборота (ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а впоследствии предъявили ему соответствующее обвинение. В качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Наложен арест на имущество", - сообщили
Помимо этого, в ходе того же обыска в доме были обнаружены и изъяты пистолет, обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья, 97 патронов различного калибра и две банки дымного пороха общей массой свыше 680 граммов.
"Согласно заключению экспертов, пистолет и обрез являются пригодным для стрельбы огнестрельным оружием, патроны сохранили свои баллистические характеристики, а порох – взрывчатое вещество промышленного изготовления. Это дало основания для возбуждения в отношении обвиняемого еще одного уголовного дела", - отмечается в сообщении СК.
Следователи также выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. Охотником не является, наркотические средства сам не употребляет. Постоянного места работы не имеет. Цели хранения им оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ выясняются.
Расследование продолжается.
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В Слониме у обвиняемого в незаконном обороте наркотиков при обыске обнаружено оружие.
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