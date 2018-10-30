Пришли искать наркотики, а обнаружили целый арсенал



Фото: sk.gov.by

Как установили следователи, в августе 2018 года 56-летний житель одной из деревень Слонимского района во дворе своего дома вырастил коноплю, после чего с целью сбыта незаконно хранил ее по месту своего проживания и в надворных постройках.29 августа около 13 часов он незаконно сбыл около 15 граммов изготовленного из конопли особо опасного наркотического средства марихуаны, получив за нее от покупателя 10 рублей.30 октября в ходе обыска, проведенного у мужчины в жилище и на территории домовладения, следователи и оперативные сотрудники милиции обнаружили 6,6 грамма готовой к употреблению марихуаны, 10,5 кг сырья для ее приготовления, а также 165 граммов опасного наркотического средства маковая солома.- сообщилив пресс-службе СК РБ.Помимо этого, в ходе того же обыска в доме были обнаружены и изъяты пистолет, обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья, 97 патронов различного калибра и две банки дымного пороха общей массой свыше 680 граммов.отмечается в сообщении СК.Следователи также выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. Охотником не является, наркотические средства сам не употребляет. Постоянного места работы не имеет. Цели хранения им оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ выясняются.Расследование продолжается.