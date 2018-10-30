В Беларуси усилят защиту работников от финансовой несостоятельности работодателя





Министерство экономики начало разработку нормативно-правового акта, направленного на усиление защиты работников в случае неплатежеспособности работодателя.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, о начале разработки нормативно-правового акта было заявлено во время заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства, на котором присутствовал заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Документ будет направлен на усиление защиты работников в случае неплатежеспособности нанимателя. Иными словами, будет разработан правой механизм, который гарантирует получение заработной платы независимо от финансового состояния работодателя.

Какой это будет механизм, пока еще неизвестно. Скорее всего, это будет что-то вроде гарантированного фонда с обязательными отчислениями в него всех нанимателей.