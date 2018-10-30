Работа трех трамвайных маршрутов возобновится с 1 ноября

С 1 ноября трамваи начнут ездить в сторону железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в ГП «Минсктранс» .



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В связи с восстановлением трамвайного движения в направлении железнодорожного вокзала с 1 ноября будет возобновлена работа трамвайных маршрутов:

№ 1 «ДС Зеленый Луг — площадь Мясникова»;

№ 4 «ДС Озеро — площадь Мясникова»;

№ 7 «ДС Серебрянка — площадь Мясникова».

Одновременно с этим временный автобусный маршрут № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок» будет отменен.

— Если у пассажиров есть проездной билет или единый проездной на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта — автобус, то им с 1 до 30 ноября 2018 года предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях маршрутов № 1, 4, 7 на участках от площади Якуба Коласа, улиц Красной и Платонова до площади Мясникова, — рассказали в «Минсктрансе».

Напомним, движение трамваев на участке от улицы Чапаева до вокзала было закрыто с 1 марта текущего года в связи с реконструкцией путей. На это планировалось потратить более 8,5 миллиона долларов, которые были заложены в инвестпрограмме столицы.

Этот отрезок путей уже закрывали с 2015 года по сентябрь 2017-го из-за строительства метро.