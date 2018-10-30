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Работа трех трамвайных маршрутов возобновится с 1 ноября
С 1 ноября трамваи начнут ездить в сторону железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в
В связи с восстановлением трамвайного движения в направлении железнодорожного вокзала с 1 ноября будет возобновлена работа трамвайных маршрутов:
Одновременно с этим временный автобусный маршрут № 901 «ДС Дружная — Комаровский рынок» будет отменен.
— Если у пассажиров есть проездной билет или единый проездной на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта — автобус, то им с 1 до 30 ноября 2018 года предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях маршрутов № 1, 4, 7 на участках от площади Якуба Коласа, улиц Красной и Платонова до площади Мясникова, — рассказали в «Минсктрансе».
Напомним, движение трамваев на участке от улицы Чапаева до вокзала было
Этот отрезок путей уже
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Одновременно с этим отменяется временный автобусный маршрут № 901 "ДС Дружная - Комаровский рынок".
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