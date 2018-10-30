Ехал со скоростью около 150 км/ч: СК завершил расследование смертельной аварии в Смолевичах

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб таксист. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





Авария произошла 16 июля, около 23.30, в Смолевичах: столкнулись BMW X5 и Volkswagen Polo (такси). В результате ДТП таксист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где спустя несколько дней умер. Находившийся за рулем BMW X5 водитель с места аварии скрылся.

Следователи установили, что водитель BMW накануне в темное время суток ездил по городу с превышением установленного скоростного режима. Двигаясь по улице Советской со скоростью около 150 км/ч, он проигнорировал установленный на перекрестке дорожный знак «Стоп». Не снижая скорости и рассчитывая обогнать выехавший в его полосу движения автомобиль такси, он совершил с ним столкновение, а после аварии убежал с места ДТП, оставив пострадавшего таксиста в опасном для жизни состоянии. На следующий день 27-летний житель райцентра пришел в Смолевичский РОСК и написал явку с повинной.





По результатам расследования мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) УК Беларуси. Учитывая тяжесть совершенных противоправных действий, к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.