ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мама, как ты без меня? Итальянская семья разыскивает родителей девушки

31.10.2018 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Мама, как ты без меня? Итальянская семья разыскивает родителей девушки
Габриэле и Мэрис обещали исполнить заветную мечту. © / АиФ

Марина* уже не ребенок. И знает, что жизнь бывает жестока. Но не может поверить, будто человек мог бесследно исчезнуть, словно его и не было. Значит, что-то случилось? Девушка убеждена: если мама узнает, как давно и безнадежно дочь ищет ее, то она откликнется. Если у мамы другая семья, то Марина поймет… У самой Марины все хорошо, ей ничего не надо. Только знать, что где-то она живет – ее мама.

Письмо неравнодушным

В редакцию пришло письмо от приемных итальянских родителей, обращенное к маме девушки и ко всем неравнодушным людям, в переводе Марины.

«Здравствуйте, Валентина Николаевна, меня зовут Габриэле, а мою жену – Мэрис. Мы итальянские приёмные родители Алексенко Марины Николаевны, которая родилась в Орше в 1997 году. Марина – ваша дочь. Сейчас ей 21 год.  Пишем  вам это письмо в надежде помочь Марине найти смысл её жизни – узнать, кто ее родители.


Мама, как ты без меня? Итальянская семья разыскивает родителей девушки
Фото: АиФ

Начну с 2004 года, когда мы через телевизионную программу подали запрос на оздоровление ребенка из Беларуси. К нам приехала семилетняя  девочка. Маленькая, очень-очень худенькая, с испорченными зубками, с полупустой сумкой, в которой было мало одежды. Она крепко обняла меня, затем – нашу собаку Кикко… Сжалось сердце. Сначала мы не понимали, что говорит Марина, а Марина не понимала нас. Но со временем мы стали для малышки чем-то большим, чем приютом на несколько месяцев. Позже с помощью знакомых, которые говорили по-русски, мы смогли узнать, что с самого рождения Марина жила с бабушкой (вашей мамой). В 2006-м девочку отдали в приёмную семью, а затем бабушка умерла, и девочка осталась в приемной семье. Узнав предысторию, мы предприняли первую попытку найти вас. Кто-то говорил, что вы уехали в Москву, и даже называл улицу проживания – Новосибирская. Кто-то опровергал эти слухи. Получить точные сведения не удалось, кроме тех, что до пяти месяцев вы присматривали за малышкой, а значит, любили ее.

Без семьи

Марина приезжала к нам два раза в год: на два месяца летом и на один – зимой. Она начала учить итальянские слова, а мы принялись за изучение русских. Мы старались дать Марине всё: у неё были своя комната, своя кровать, одежда и игрушки. Но не было настоящей семьи. И мы решили стать ее семьей.

Мы приезжали к Марине в Оршу. А в июне 2015 г. были и на ее выпускном вечере, чтобы по-семейному отпраздновать это событие. Марина начала собирать документы, необходимые для удочерения. В октябре 2015 г., когда ей уже было 18 лет, она приехала в Италию насовсем. В январе 2016 года Марина официально стала нашей дочкой, а в феврале уже подала документы в итальянскую школу на специальность «туризм». В июне 2018 г. она получила диплом, и мы пообещали исполнить ее мечту: найти вас, ее маму.

Сказать спасибо

Мы были в Орше две недели и встретились с вашими друзьями и родственниками. Побывали и там, где вы жили, - в городе Зубово. Сходили в школу, где вы учились.  Учителя, директор  говорили про вас только хорошее, но никто не знал, куда вы пропали.

Ни мы с женой, ни Марина не виним вас ни в чем.  У вас, наверное, были серьезные мотивы отказаться от дочери. Но у девочки есть право хотя бы знать, кто ее мама, жива ли она.

Мама, как ты без меня? Итальянская семья разыскивает родителей девушки
Фото: АиФ

Надеемся, что, увидев детские и сегодняшние  фотографии Марины, вы захотите узнать её поближе и познакомиться с теми, кто пытается дать ей будущее.  А у нас с женой будет возможность познакомиться с вами и поблагодарить за драгоценный подарок по имени Марина.

Всего самого хорошего, Габриэле и Мэрис Рагуза»

* Имена белорусских героев материала изменены. Координаты итальянской семьи находятся в редакции.

 

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка убеждена: если мама узнает, как давно и безнадежно дочь ищет ее, то она откликнется. Если у мамы другая семья, то Марина поймет… У самой Марины все хорошо, ей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Афганистане снова разбился вертолет с военными - никто не выжил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика