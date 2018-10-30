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Концерт «Измайловский парк»
31.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
5 ноября в волковысском городском Доме культуры состоится концерт российских юмористов Лиона Измайлова, Николая Лукинского и Карена Аванесяна.
Начало в 18 часов.
Цена билета 25 рублей. Справки по телефонам 4-48-60 и +375 29 867 06 10.
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5 ноября в волковысском городском Доме культуры состоится концерт российских юмористов Лиона Измайлова, Николая Лукинского и Карена...
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