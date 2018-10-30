"Такие мероприятия представляют огромную ценность, прежде всего, из-за возможности обменяться опытом и наработками...". Впечатления от встречи с Главой государства

"Такие мероприятия представляют огромную ценность, прежде всего, из-за возможности обменяться опытом и наработками. Очень важным для нас, как для продолжателей традиций "ВЛКСМ", было услышать мнение президента о качестве нынешней работы с молодежью, его идеи, как строить эту работу в будущем, на каких принципах основываться. Глава государства "завещал" нам "жить и работать во имя счастья и благополучия будущих поколений" - и мы обязательно воплотим эту четко поставленную задачу в жизнь.

Также я была очень рада встретить своих давних коллег, познакомилась с новыми. А Минск, пропитанный историей и напоминающий о величии нашей страны, как место проведения мероприятия, дал мощный положительный заряд для дальнейшей работы.", - говорит первый секретарь Ивьевского РК ОО "БРСМ" Юлия Владимировна Драбович, присутствовавшая на встрече с Главой государства.

"Было приятно, что в день празднования 100-летия ВЛКСМ для нас, бывших работников, был подготовлен замечательный концерт. Хочется отметить приятную, артистически-приподнятую атмосферу. Мы, зрители, даже не заметили, как пролетело время. Концерт получился добрым, ярким, радостным и доставил огромное удовольствие и слушателям, и, надеюсь, музыкантам", - поделилась своими впечатлениями бывший секретарь первичной организации ПТУ-197, а ныне председатель Ивьевской РО "БОКК" Ирина Иосифовна Кузьмина.

Мнение узнала П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.