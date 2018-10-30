В США все еще ищут дипломатические решения по ДРСМД - глава Пентагона

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что американские дипломаты все еще трудятся над выработкой различных вариантов развития в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"С дипломатической точки зрения, мы сделали все, что могли. Дипломаты все еще пытаются, между прочим, прямо сейчас", - цитирует газета "Хилл" выступление Дж.Мэттиса в Институте мира США.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти вариант. И если у кого-то из вас есть хорошие идеи, пожалуйста, пришлите их мне. Кажется, что каждый в Америке знает мой электронный адрес, я уверен, что вы сможете его найти", - добавил он.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. "Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он.

В то же время Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.

"Они (РФ - ИФ) нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора, - сказал президент США. - Мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет".