В Индии установили самую высокую на планете статую

В Индии завершили установку Статуи Единства - самой высокой статуи в мире, сообщает в среду "Индиа тудей".

182-метровый монумент, посвященный герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю, установлен в штате Гуджарат близ города Вадодара.

Монумент официально открыт в среду, на церемонии открытия присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Памятник установлен на 58-метровый постамент, общая высота сооружения - около 240 метров.





Статуя В.Пателя на 23 метра выше установленной в Китае Чжунъюаньской статуи Будды, которая до этого момента считалась самой высокой статуей на Земле, и почти в два раза выше Статуи Свободы в Нью-Йорке (92 м с учетом пьедестала).

Валлабхаи Патель - национальный герой Индии, борец за независимость страны от Великобритании, один из авторов конституции независимой Индии. Он занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера Индии в период с 1947 по 1950 гг.

За его заслуги перед страной ему было присвоено почетное прозвище Сардар, что означает "вождь".