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Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки
Новости России. Надежда Бабкина показала снимки, которые были сделаны за кулисами во время гастролей.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Один из нарядов впечатлил поклонников больше всего – артистка в образе дивы начала двадцатого века. Надежда Бабкина примерила черное платье, накидку из меха, бусы, а главное – светлый парик.
Надежда Бабкина:
Подписчики посоветовали певице присмотреться к деталям этого образа и, возможно, воплотить его не только на сцене. «Вам неплохо быть блондинкой, да и макияж к лицу», – отметили поклонники.
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Новости России. Надежда Бабкина показала снимки, которые были сделаны за кулисами во время гастролей. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram. Фото:...
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