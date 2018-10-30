ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки

31.10.2018 11:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Надежда Бабкина показала снимки, которые были сделаны за кулисами во время гастролей.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки
Фото: instagram.com/ngbabkina

Один из нарядов впечатлил поклонников больше всего – артистка в образе дивы начала двадцатого века. Надежда Бабкина примерила черное платье, накидку из меха, бусы, а главное – светлый парик.

Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки
Фото: instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина:
Спектаклем в Сургуте завершился наш гастрольный тур. Много отличных встреч с интересными людьми прекрасной Сибири! Спасибо всем, кто пришел в театры и тем, кто был рядом на протяжении всего тура!

Надежда Бабкина поразила поклонников новым образом дивы-блондинки
Фото: instagram.com/ngbabkina

Подписчики посоветовали певице присмотреться к деталям этого образа и, возможно, воплотить его не только на сцене. «Вам неплохо быть блондинкой, да и макияж к лицу», – отметили поклонники.

На прошлой неделе Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой (смотрите здесь).

Новости по теме

Полина Гагарина в неузнаваемом образе устроила концерт в метро

Слово сдержал. Баста исполнил мечту 6-летнего Вани из Минска и спел вместе с ним на концерте

Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин

«Как две сестрички». Кристина Орбакайте показала, как провела выходные с мамой

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом

«Врачи дали 3 минуты для принятия решения». Светлана Лобода рассказала о самочувствии после срочной операции
Новости 24 часа

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном

В Минске начались мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Надежда Бабкина показала снимки, которые были сделаны за кулисами во время гастролей. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram. Фото:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика