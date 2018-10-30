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Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам
Новости Беларуси. В Беларуси следят и за информационной безопасностью. Так, создан центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна входит в десятку государств, которые подвергаются атакам майнеров. Каждый третий белорус в течение последнего года сталкивался с заражением устройства вирусом.
Главные цели преступников – банки и промышленные предприятия. Такие кибератаки более изощрённые и продуманные. И далеко не всегда цель – получение денег.
Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании в Беларуси:
В Беларуси 76% пользователей прибегают к интернет-банкингу. Это очень высокая цифра для Восточной Европы. И при этом в день антивирусные компании выявляют 360 тысяч новых зловредных программ. Чтобы не стать жертвой кибератаки, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, делать резервные копии ценных данных и не проходить по сомнительным ссылкам.
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Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам
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Новости Беларуси. В Беларуси следят и за информационной безопасностью. Так, создан центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой...
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