|
В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек
Новости мира. Режим ЧП введен сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Францию, Швейцарию, Австрию, Хорватию обрушились сильнейшие ветры и дожди. Перекрыты дороги, приостановлено движение поездов и паромов. Движение на трассах перекрыли упавшие деревья. Повсеместно наблюдаются перебои с электроснабжением.
Итальянская Венеция на три четверти погрузилась под воду. Закрыта центральная площадь, магазины, школы и другие социальные объекты.
Новости по теме
В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек
Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана
Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing
Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном
В Минске начались мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины
Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва
«Люди должны приходить болеть, а не разносить стадионы». За что болельщика могут не пустить на матч?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Режим ЧП введен сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Францию, Швейцарию, Австрию, Хорватию обрушились...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)