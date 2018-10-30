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Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана
Новости Афганистана. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший сотрудников исправительного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ответственность за взрыв ни одна из группировок на себя не взяла. Правоохранители начали расследование.
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Новости Афганистана. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший сотрудников исправительного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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