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Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

31.10.2018 10:49 — Разное | СТВ  
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Новости Афганистана. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший сотрудников исправительного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

В результате инцидента погибли 7 человек. Ещё пятеро служащих получили серьёзные ранения. Их доставили в больницу.

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

Ответственность за взрыв ни одна из группировок на себя не взяла. Правоохранители начали расследование.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Афганистана. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший сотрудников исправительного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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