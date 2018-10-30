Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Специалисты полагают, что у берегов Западной Явы на глубине 30 метров находится часть фюзеляжа воздушного судна. Сейчас с помощью специальной техники эксперты изучают морское дно в данном участке.





В скором времени дайверы начнут погружение к обломкам лайнера. Напомним, индонезийский Боинг потерпел крушение утром 29 октября, спустя 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек. Никто не выжил.