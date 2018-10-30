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Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing
Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты полагают, что у берегов Западной Явы на глубине 30 метров находится часть фюзеляжа воздушного судна. Сейчас с помощью специальной техники эксперты изучают морское дно в данном участке.
В скором времени дайверы начнут погружение к обломкам лайнера. Напомним, индонезийский Боинг
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Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing
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Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты полагают, что у...
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