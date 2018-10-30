ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

31.10.2018 10:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Специалисты полагают, что у берегов Западной Явы на глубине 30 метров находится часть фюзеляжа воздушного судна. Сейчас с помощью специальной техники эксперты изучают морское дно в данном участке.

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

В скором времени дайверы начнут погружение к обломкам лайнера. Напомним, индонезийский Боинг потерпел крушение утром 29 октября, спустя 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек. Никто не выжил.

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

Новости по теме

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

«Лестер» подтвердил гибель 60-летнего владельца клуба при крушении вертолёта

Крушение самолёта в Индонезии: спасатели ищут обломки Boeing, на борту были 189 человек

189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт

Вертолёт владельца английского ФК «Лестер Сити» разбился после матча около стадиона
Новости 24 часа

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном

В Минске начались мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

«Люди должны приходить болеть, а не разносить стадионы». За что болельщика могут не пустить на матч?

Не видели целесообразность открытия этого маршрута. Репортаж СТВ с первого авиарейса Минск–Кишинёв

В 2019 годы белорусы будут трудиться меньше, чем в предыдущее годы

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты полагают, что у...
 
Новости дня
Новости разные
 
ХОЧУ СКИДКУ! «Красная цена» в «Евроопт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика