В Минске состоится бизнес-конференция для подростков GURU Будущего

14 ноября в Минске в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в рамках форума Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) состоится деловая конференция для подростков GURU Будущего. Генеральный информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Спикеры конференции - подростки, занимающиеся бизнесом. На главной сцене БелЭкспо юные предприниматели и программисты будут представлять проекты и идеи перед широкой аудиторией. Детям на мероприятие вход бесплатный. Начало конференции в 10.00.

Среди спикеров конференции Guru Будущего - создатель 3D-принтера D3D Данила Елисеев, Валерия Яскевич, популярная блогер и певица. О том, как подростку применить технологию блокчейна, расскажет Николай Корнилов - участник стартапов Beat-Buy, CreditChain, EventGuru, Голос Будущего, выпускник Teen Guru Business Academy и Imaguru Blockchain School. Один из участников, Тимофей Голянтов, прошел юридическую процедуру эмансипации и является полноправным представителем своего онлайн-магазина. О том, какие профессии которые будут востребованы в ближайшем будущем, а какие исчезнут, расскажет Амина Идигова.

«Юный возраст - преимущество, а не помеха для современного бизнеса, - рассказала Вероника БЕЙЗАРОВА, руководитель Академии TeenGuru, организатора конференции. - И для начинающих бизнесменов важна среда, которая поможет развить все таланты. Ученикам и выпускникам Бизнес-Академии предпринимательства TeenGuru, которые выступят на конференции, от 14 лет, но они представляют серьезнейшие проекты с очевидным коммерческим потенциалом. Признание их успеха наравне с другими бизнесменами, на главной сцене «БелЭкспо» - лучший пример и мотивация к действию для тысяч подростков нашей страны».

«Быть партнером конференции Guru Будущего – большая честь для EPAM и возможность в очередной раз подчеркнуть наше понимание важности образования, - поделилась Шамилька САМАРАСИНХА, руководитель программы корпоративной социальной ответственности EPAM, - Программа корпоративной социальной ответственности EPAM ориентирована на обучение сегодняшних детей и подростков вызовам завтрашнего дня. Предоставляя качественное образование, мы придаем большое значение сотрудничеству со школами, университетами, местным IT-сообществами».

Узнать о деловых прорывах и изобретениях юных белорусов, которые уже приносят им материальную прибыль, можно будет 14 ноября в «БелЭкспо». Для взрослых вход по билетам, детям со взрослыми вход бесплатный. Начало мероприятия в 10.00.

Партнерами конференции GURU Будущего стала компания EPAM. Организаторы - Академия TeenGURU, Imaguru Startup Hub.

Партнеры GEW BELARUS: Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь. Gold Partner: Международная Финансовая корпорация (IFC), Silver Partner: Белагропромбанк, Bronze Partner: Profitrenta, Cloud Partner: beCloud. Генеральный медиапартнер - еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Полная программа форума - на сайте gew.by .

СПРАВКА

Всемирная Неделя Предпринимательства (GEW)- ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году Неделя Предпринимательства соберет свыше 15 000 партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная Неделя Предпринимательства проводится с 2011 года. ООО “Центр деловых коммуникаций “Белбиз” - официальный представитель Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Министерства экономики Беларуси, Банка Развития Республики Беларусь, Международной Финансовой Корпорации (IFC) и Посольства Великобритании в Беларуси. Gold Partner: Международная Финансовая корпорация (IFC), Silver Partner: Белагропромбанк, Bronze Partner: Profitrenta, Cloud Partner: beCloud.

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