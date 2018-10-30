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Главное – успеть. Что значит быть водителем горецкой «неотложки»?
31.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Накануне профессионального праздника автомобилистов корреспонденты газеты отправились в отделение скорой медицинской помощи Горецкой ЦРБ и узнали, каково это быть водителем «неотложки», что самое сложное в работе, уступают ли им дорогу, что они чувствуют, когда от их профессионализма зависит жизнь человека.
Прежде чем отправиться в отделение, мы связались с его заведующей и попросили порекомендовать кого-либо из водителей для газетного материала. Наталья Ковалева предложила кандидатуру Владимира Сухобаевского (на фото – второй слева). Это и не удивительно. Начав здесь трудовой путь в 2009 году, он сумел зарекомендовать себя как добросовестный, исполнительный и ответственный работник.
К тому же Владимир Анатольевич — прекрасный семьянин и многодетный отец. В прошлом году отпраздновали с супругой, Натальей Федоровной, 25-летие совместной жизни. Особая гордость — его сыновья. Старший, Павел, работает заведующим хирургическим отделением в Хотимске. Илья — на 5 курсе Гродненского медицинского университета. Андрей окончил Оршанский механико-экономический колледж. Александр учится в БГСХА, а Тимофей — в 9 классе СШ № 4.
Как утверждает собеседник, быть водителем скорой помощи — это даже не призвание, а, скорее, состояние души. Когда человек звонит по номеру 103, у него есть уверенность, что обязательно помогут. Насколько быстро и качественно это произойдет, зависит не только от водителя, но и от слаженных действий всей бригады. А подвести коллектив, разочаровать его, как признается Владимир Анатольевич, не хочется.
Исправное состояние транспорта поддерживают сами водители. Раз в неделю, помимо ежедневного обслуживания, обязательная профилактика. Надо что-то починить — за запчастями обращаются к механику Виктору Школьникову. Он справляется со своей работой, как отмечают в коллективе, на «отлично».
Только не все случаи вспоминаются с улыбкой. Иногда происходят трагедии. Если при срочном вызове скорой машина должна доехать до места назначения по городу, например, за 15 минут, то при экстренном этот временной отрезок сокращается до пяти.
По словам водителей спецтранспорта, не всегда корректно ведут себя другие участники дорожного движения. В большинстве своем таким поведением грешат женщины-водители. И не потому, что не хотят скорую пропустить. А из-за того, что, увидев проблесковые маячки и услышав звук сирены, многие теряются и впадают в некий ступор. Поэтому приходится быть особо внимательными. Иногда пренебрежительно относятся к требованиям ПДД уступить дорогу автомобилю с включенной мигалкой студенты. Создается впечатление, что они, находясь на «зебре», уверены в своем преимуществе. Водители и пешеходы, увидев в автомобильном потоке машину с красными полосами на бортах, включенными синими проблесковыми маячками и сиреной, знают, что кто-то оказался в беде, и бригада медиков спешит ему на помощь. Чтобы скорая приехала к месту назначения как можно быстрее, а для больного все закончилось благополучно, дорога каждая минута. Об этом надо всегда помнить. И быть благодарными этим водителям за их нелегкий труд.
Дмитрий МАХОМЕТ
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Накануне профессионального праздника автомобилистов корреспонденты газеты отправились в отделение скорой медицинской помощи Горецкой ЦРБ и узнали, каково это...
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