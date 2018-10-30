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life:) запустил облачное хранилище. 500 ГБ стоят 7,5 рублей в месяц
Оператор life:) запустил облачный сервис для хранения данных lifebox. Об этом
5 ГБ для хранения и 1 ГБ для загрузки/скачивания файлов из lifebox будут бесплатно включены во все тарифы life:). Исключения составляют тарифы «Старт», «Семья», «Свободный life:)» и «Мир в руке». Пользоваться сервисом можно через мобильное приложение (весть версии на
Есть и предложения с большим объемом памяти для хранения. 25/2 ГБ стоят 3,5 рублей в месяц, 100/3 ГБ — 5,5 рублей в месяц, 500/4 ГБ — 7,5 рублей в месяц.
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