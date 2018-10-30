Новая миссия МВФ прибудет в Беларусь 5 ноября





Очередная миссия Международного валютного фонда прибудет в Беларусь 5 ноября и проработает до 15 ноября.

Основной целью работы миссии станет анализ экономической ситуации в Беларуси и консультация с представителями властей относительно дальнейшего сотрудничества. Возглавит миссию заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян.

Напомним, что в настоящее время сотрудничество Беларуси с МВФ ограничено лишь техническими консультациями. Между тем, Минск надеется, что на новый кредит со стороны фонда, переговоры по которому были прекращены из-за разногласий по реформе в ЖКХ.