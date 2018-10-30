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В Минске у приезжего украли деньги на операцию, которые он копил почти 5 лет
31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сотрудники уголовного розыска Минского ОВД на транспорте разыскивают мужчину, который в минском дворе похитил у приезжего кошелек с деньгами на операцию. Об этом
Кошелек у приехавшего из Гомельской области мужчины пропал 10 октября. Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. "58-летний мужчина хотел сделать операцию по удалению катаракты в одном из медицинских центров столицы. На нее он почти 5 лет собирал деньги, - рассказали в ГУВД. - Он приехал на рейсовом автобусе в Минск, до назначенного приема у врача еще было время, и во дворе дома по улице Кирова он стал выпивать коньяк из бутылки. Там же познакомился с мужчиной, они разговорились, стали выпивать вместе, и житель Гомельской области перебрал с алкоголем. Злоумышленник похитил из сумки кошелек со всеми деньгами на операцию".
Отсутствие кошелька с Br1,9 тыс. и $290 потерпевший обнаружил на вокзале. Октябрьский (г.Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).
Сообщить какую-либо информацию об этом преступлении и личности незнакомца можно по телефонам: +375 (29) 509-44-99, 8 (017) 225-02-02 (дежурная часть).
Фото ГУВД Мингорисполкома.
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Сотрудники уголовного розыска Минского ОВД на транспорте разыскивают мужчину, который в минском дворе похитил у приезжего кошелек с деньгами на...
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