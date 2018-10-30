В рамках проведения республиканской акции «За безопасность вместе» работники МЧС побывали в Доброгощанском сельском Совете, где провели профилактическую работу с населением, уделив особое внимание гражданам, входящим в «группу риска».

В здании сельского Совета после выступления перед сельчанами о безопасной жизнедеятельности, о печальных последствиях при нарушении правил пожарной безопасности в быту и демонстрации обучающих видеофильмов первый заместитель начальника районного подразделения МЧС Сергей Кулеш предложил местным жителям принять участие в квест-игре «5 шагов спасения». Самые смелые участники мероприятия выступали в роли спасателей и на практике «эвакуировали» человека из задымлённого помещения. В игре принимали участие не только взрослые, но и дети, которые с большим интересом собирали условно пролитую ртуть, используя при этом защитные средства, вызывали службу спасения, отвечали на вопросы по ОБЖ. А в награду – получали обучающую литературу для повышения уровня знаний по вопросам безопасности.

Большой интерес у сельчан вызвало мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом». Узнав о нём, многие с помощью работников МЧС установили его на свои смартфоны.

Татьяна СЕЛЮК,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Жлобинского РОЧС.

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