ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деревне Доброгоща сотрудники МЧС провели квест-игру "5 шагов спасения"

31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В деревне Доброгоща сотрудники МЧС провели квест-игру "5 шагов спасения"

В рамках проведения республиканской акции «За безопасность вместе» работники МЧС побывали в Доброгощанском сельском Совете, где провели профилактическую работу с населением, уделив особое внимание гражданам, входящим в «группу риска».

В здании сельского Совета после выступления перед сельчанами о безопасной жизнедеятельности, о печальных последствиях при нарушении правил пожарной безопасности в быту и демонстрации обучающих видеофильмов первый заместитель начальника районного подразделения МЧС Сергей Кулеш предложил местным жителям принять участие в квест-игре «5 шагов спасения». Самые смелые участники мероприятия выступали в роли спасателей и на практике «эвакуировали» человека из задымлённого помещения. В игре принимали участие не только взрослые, но и дети, которые с большим интересом собирали условно пролитую ртуть, используя при этом защитные средства, вызывали службу спасения, отвечали на вопросы по ОБЖ. А в награду – получали обучающую литературу для повышения уровня знаний по вопросам безопасности.

Большой интерес у сельчан вызвало мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом». Узнав о нём, многие с помощью работников МЧС установили его на свои смартфоны.

Татьяна СЕЛЮК,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Жлобинского РОЧС.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проведения республиканской акции «За безопасность вместе» работники МЧС побывали в Доброгощанском сельском Совете, где провели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жучок в янтаре раскрыл тайну древних континентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика