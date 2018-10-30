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Слуцкий ансамбль «Папараць кветка» везёт награды с международного конкурса
31.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Ансамбль танца «Папараць кветка» Слуцкого центра детского творчества в очередной раз стал победителем международного конкурса.
26-30 октября 2018 года в городе Пушкине прошел VIII Международный конкурс хореографических коллективов «Поедем в Царское Село». 35 коллективов из разных городов России, Эстонии, Латвии, Беларуси соревновались в народной, классической и современной хореографии.
В номинациях «Народный танец», «Народный танец. Стилизация» образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» (руководитель Лаврова Ирина Викторовна) награжден двумя дипломами лауреата I степени в возрастной категории 11-13 лет,
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26-30 октября в городе Пушкине прошел VIII Международный конкурс хореографических коллективов «Поедем в Царское Село». 35 коллективов из разных городов России,...
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