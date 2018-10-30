|
Кондитер Слуцкого хлебозавода победила на международном конкурсе
31.10.2018 — Разное | Слуцк Город
С 22 по 26 октября в рамках Международного хлебного салона в Минске проходил международный чемпионат кондитерского искусства.
Мастер-кондитер «Слуцкого хлебозавода» Баскакова Ирина Анатольевна
Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе маркетинга предприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мастер-кондитер «Слуцкого хлебозавода» Баскакова Ирина Анатольевна завоевала золотую медаль в номинации: сахарные цветы (английская техника).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)