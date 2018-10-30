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Как будут ходить слуцкие автобусы 7 ноября
31.10.2018 — Разное | Слуцк Город
7 ноября в Беларуси отметят официальный государственный праздник - День Октябрьской революции. Отрабатывать в субботу за среду в ноябре не придётся.
Филиал «Автобусный парк № 2»
Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели (среды), кроме:
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7 ноября в Беларуси отметят официальный государственный праздник - День Октябрьской революции. Отрабатывать в субботу за среду в ноябре не будут.
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