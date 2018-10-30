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Как будут ходить слуцкие автобусы 7 ноября

31.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Как будут ходить слуцкие автобусы 7 ноября

7 ноября в Беларуси отметят официальный государственный праздник - День Октябрьской революции. Отрабатывать в субботу за среду в ноябре не придётся.

Филиал «Автобусный парк № 2» сообщает, что работа городского пассажирского транспорта 7 ноября 2018 года будет осуществляться по графику воскресенья.

Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели (среды), кроме:

  • Слуцк - Солигорск ч/з Радково (время отправления от АВ в 7:00 – отменен),
  • Слуцк – Серяги (время отправления от АВ в 17:20 – отменен),
  • Слуцк – Греск (время отправления от АВ в 6:55 вместо 5:55).


Slutsk-Gorod.by

 
 
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7 ноября в Беларуси отметят официальный государственный праздник - День Октябрьской революции. Отрабатывать в субботу за среду в ноябре не будут.
 
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