Как будут ходить слуцкие автобусы 7 ноября





7 ноября в Беларуси отметят официальный государственный праздник - День Октябрьской революции. Отрабатывать в субботу за среду в ноябре не придётся.

Филиал «Автобусный парк № 2» сообщает , что работа городского пассажирского транспорта 7 ноября 2018 года будет осуществляться по графику воскресенья.

Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели (среды), кроме:

Слуцк - Солигорск ч/з Радково (время отправления от АВ в 7:00 – отменен),

Слуцк – Серяги (время отправления от АВ в 17:20 – отменен),

Слуцк – Греск (время отправления от АВ в 6:55 вместо 5:55).



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