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На связи с лоевчанами представитель УВД Гомельского облисполкома
31.10.2018 — Разное | Лоевский край
2 ноября с 10.00 до 12.00 состоится прямая линия УВД Гомельского облисполкома.
На вопросы, касающиеся гражданства и миграции, по телефону: 31-93-83 ответит начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома полковник милиции
Шарманов Андрей Николаевич.
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2 ноября с 10.00 до 12.00 состоится прямая линия УВД Гомельского облисполкома. На вопросы, касающиеся гражданства и миграции, по телефону: 31-93-83 ответит начальник...
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