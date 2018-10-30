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Английский автор путеводителя по Беларуси готов взяться за спецвыпуск к Европейским играм в Минске

31.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Английский автор путеводителя по Беларуси готов взяться за спецвыпуск к Европейским играм в МинскеАнглийский юрист и писатель Найджел Робертс, автор путеводителя по Беларуси, принял предложение заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного создать специальный выпуск путеводителя, посвященный II Европейским играм 2019 года в Минске, сообщили БЕЛТА в министерстве.
Найджел Робертс презентовал в Министерстве спорта и туризма свой четвертый путеводитель по Беларуси. Во время переговоров с Михаилом Портным прозвучало предложение подготовить отдельный сборник, в котором могут быть собраны сведения о спортивных объектах, на которых пройдут Европейские игры, о людях, которые занимаются этим масштабным проектом, а также местах, которые иностранные туристы смогут посетить. Найджел Робертс заверил, что с удовольствием возьмется за написание такой книги.
Четвертый путеводитель по Беларуси тиражом 4 тыс. экземпляров представляет собой не просто сборник достопримечательностей Беларуси, а авторское, порой эмоциональное, но всегда искреннее повествование о стране, встречах с людьми, участии в интересных событиях. «Я стараюсь рассказывать простые человеческие истории, которые помогают лучше понять местных жителей, их нравы, привычки, менталитет. Даю практические советы, как выбрать жилье, маршрут, что посмотреть, какие блюда национальной кухни попробовать. Мне пишут соотечественники, что после прочтения путеводителя им было гораздо проще путешествовать по Беларуси. Я давно уже полюбил эту страну и хочу, чтобы иностранцы сюда приезжали чаще», — сказал Найджел Робертс. На встрече он также зачитал некоторые отрывки из новой книги.
В 2008 году, через 7 лет после знакомства с нашей страной, англичанин издал первый путеводитель тиражом 4,5 тыс. экземпляров, которые быстро разошлись среди читателей. С тех пор он побывал в Беларуси более 30 раз и видит свою миссию в том, чтобы выстраивать мост между западными читателями и Синеокой.
В этот раз автор приехал в Беларусь с сыном Джорджем-Уильямом. Он планирует прочесть лекцию в Минском государственном лингвистическом университете, посетить Гомельский регион, матч Лиги Европы по футболу БАТЭ-Челси и встретиться с друзьями.
Читать полностью:http://www.belta.by/society/view/anglijskij-avtor-putevoditelja-po-belarusi-gotov-vzjatsja-za-spetsvypusk-k-evropejskim-igram-v-minske-323578-2018/

 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Английский юрист и писатель Найджел Робертс, автор путеводителя по Беларуси, принял предложение заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного создать...
 
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