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Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября повышается до Br214,21

31.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц составляет с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019-го Br214,21. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 26 октября 2018 года №79, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве.

БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br213,67).

Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br237,21, пенсионеров — Br163,93, студентов — Br207,30, детей в возрасте до 3 лет — Br139,79, детей от 3 до 6 лет — Br191,09, детей от 6 до 18 лет — Br233,56.

 
 
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В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в расчете на месяц составляет с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019-го Br214,21. Такое решение...
 
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