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C 1 ноября в Беларуси изменится размер бюджета прожиточного минимума

31.10.2018 11:33 — Разное | Аргументы и факты  
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C 1 ноября в Беларуси изменится размер бюджета прожиточного минимума
Фото из открытых источников

Министерством труда и социальной защиты принято Постановление от 26 октября 2018 г. №79, согласно которому с 1 ноября изменится размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). Он составит 214,21 руб. Это на 0,3% выше, чем сейчас. Новый БПМ будет действовать до 31 января 2019 года.

C 1 ноября в Беларуси изменится размер бюджета прожиточного минимума Всему своя величина. Разбираемся в обилии социальных нормативов

Размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября 2018 г.):

  • в среднем на душу населения – 214 белорусских рублей 21 копейка;
  • трудоспособное население – 237 белорусских рублей 21 копейка;
  • пенсионеры – 163 белорусских рубля 93 копейки;
  • студенты – 207 белорусских рублей 30 копеек;
  • дети в возрасте до трех лет – 139 белорусских рублей 79 копеек;
  • дети в возрасте от трех до шести лет – 191 белорусский рубль 9 копеек;
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 233 белорусских рубля 56 копеек.

Отметим, что БПМ применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов. Кроме того, БПМ служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды соцподдержки.

В частности, изменятся размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 ноября составит 2142,1 руб. (сейчас – 2136,7 руб.), при рождении второго и последующих детей – 2 998,94 руб. (сейчас – 2 991,38 руб.). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 214,21 руб. (сейчас – 213,67 руб.).

 
 
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Бюджет прожиточного минимума составит 214,21 руб.
 
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